台風１２号は２１日午後５時頃、鹿児島県日置市付近に上陸した。気象庁は九州南部で２２日夕方にかけて短時間に大雨をもたらす「線状降水帯」が発生し、災害の危険度が急激に高まる可能性があるとしている。同庁によると、台風は２１日午後１１時現在、鹿児島県曽於市付近を時速約１０キロで東に進み、中心気圧は１００６ヘクト・パスカル、中心付近の最大風速は１８メートル。２２日午後６時までの２４時間降水量は多い所で九