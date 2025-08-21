大阪府の最低賃金が６３円上がり、時給１１７７円とする答申が提出されました。過去最大の上げ幅です。最低賃金は企業が労働者に最低限支払わなければいけない賃金で、国の審議会は、物価高に対応し過去最大となる平均６３円引き上げる目安を示しています。これを受け、大阪府でも現在の時給１１１４円から６３円引き上げ１１７７円とする答申書が大阪労働局に手渡されました。引き上げ幅は過去最大で、ことし１０月１６日