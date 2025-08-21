軽トラックの荷台に１１人が乗った状態で横転し２人が重傷。男性２人を書類送検です。過失運転傷害の疑いで書類送検されたのは、大阪府岸和田市内の青年団に所属する１８歳の男性です。警察によりますと、男性は今年４月２４日の夜、岸和田市阿間河滝町の市道で、軽トラックの荷台に同じ青年団の１５歳から１８歳の男女１１人を乗せて運転中、ハンドル操作を誤って車を横転させ、男女２人にけがをさせた疑いが持たれています