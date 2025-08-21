午後5時すぎ、台風12号が鹿児島県の日置市付近に上陸しました。鹿児島県に台風が上陸するのは今年初めてです。【映像】海岸周辺の様子（鹿児島・枕崎市）台風12号の動きは遅く、22日にかけてゆっくりと東へ進む見込みです。台風中心付近の活発な雨雲がかかり続け、九州南部は大雨になる見込みです。特に、鹿児島県では22日夕方にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。土砂災害や河川の