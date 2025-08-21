グーグルが最新のAIスマホを発表。同時通訳が最大のウリで、まるで「ほんやくコンニャク」です。きょう、グーグルが発表したピクセル・シリーズの最新版「Pixel 10」。新しい機能で注目されているのが…「（英語）ピクセルレストランです。何かお手伝いできることはありますか」まるで「ドラえもん」の道具「ほんやくコンニャク」のように即座に通訳してくれるんです。驚きなのが、その声！話し手にそっくり。話す人に合わせ