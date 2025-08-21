女子高校生に現金を渡し、わいせつな行為をしたとして福山地区消防組合の消防士長の男性が懲戒免職となりました。■福山地区消防組合片岡伸夫 総務部長「地域住民の皆さまに深くおわび申し上げます」懲戒免職の処分を受けたのは、福山地区消防組合の消防士長で３３歳の男性です。男性は２０２４年７月、ＳＮＳで知り合った女子高校生が１８歳未満と知りながら、現金を渡しわいせつな行為をしたとして逮捕されました。その後