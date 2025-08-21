La'cryma ChristiのドラマーLEVINが21日までに自身のブログを更新。急逝した歌手luzさんをしのんだ。LEVINは「ライブサポートさせて頂いていたシンガーのluzくんの訃報をさっき知りました。どん底から這い上がる彼にしか出来ない強く美しいこれからのストーリーを見たかった」とluzさんへの思いをつづった。「ゆっくりおやすみ。心からご冥福をお祈りします」と冥福を祈った。luzさんの所属事務所が20日、公式サイトで「弊社所属の