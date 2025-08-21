山梨県南アルプス市で70代の男性が運転する軽ワゴン車が、住宅に併設された飲食店に突っ込みました。【映像】軽ワゴン車が突っ込みガラスなどが散乱した様子軽ワゴン車が突っ込んだ店内では椅子が倒れ、割れたガラスなどが散乱しています。「お客さんがいたら絶対にけがをしたと思います。復旧には約3〜4カ月がかかりそうですね。ここの壁も壊れたし、エアコンも壊れました」（オーナー家族）午前7時すぎ、南アルプス市東南