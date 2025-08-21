立憲民主党と国民民主党の支援組織である「連合」が取りまとめた、参議院選挙の総括原案が判明しました。【映像】「党存続の危機」厳しい総括原案獲得議席が伸び悩んだ立憲に対しては、「党存続の危機だ」と厳しく指摘しています。総括原案では、参議院選挙で与党が過半数割れとなったものの、立憲が改選22議席から上積みできなかったことについて「全国的にも党勢に欠け、与党に対峙するもう一つの選択肢になり得なかった」