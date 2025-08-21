阪急電鉄と人気ゲームシリーズ『星のカービィ』のコラボレーション企画が、いよいよ22日からスタートする。ラッピング電車「カービィ号」の運行をはじめ、阪急沿線で多彩な取り組みが実施される。来年3月17日まで。【動画】楽しみ！公開された『カービィのエアライダー』新作映像■ラッピング列車「カービィ号」の運行・運行期間：2025年8月22日（金）〜2026年3月17日（火）・対象車両：神戸線・宝塚線・京都線の各線に1編成ずつ