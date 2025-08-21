MCを務める小泉孝太郎＆高嶋ちさ子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する『プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見』。8月19日（火）に放送された同番組の2時間スペシャルでは、長野県の老舗酒造の屋敷を藤森が訪れた。400年以上の歴史がある名家の16代当主には驚きの過去が。東大工学部在学中に人気ゲームを開発し話題となったそうで、そのタイトルにスタジオの高嶋も興