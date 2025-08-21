ブラジルのボルソナロ前大統領がアルゼンチンへの亡命を画策していたことがわかりました。【映像】ボルソナロ前大統領「命の危険を感じている」AP通信が確認したブラジル連邦警察の捜査資料によりますと、ボルソナロ氏の携帯電話からアルゼンチンのミレイ大統領に宛てた亡命を要請するメッセージの下書きが見つかりました。この下書きには「政治的迫害に遭い、命の危険を感じている」と記されていたということです。実際に送