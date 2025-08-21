MAXWINは、人気シリーズMUFUの配線が不要で1秒で設置が可能な車＆バイク＆自転車用ドライブレコーダー『MF-BDVR003-PRO』を、2025年8月19日より応援購入サービス Makuakeにて先行販売開始しました。 MAXWIN『MF-BDVR003-PRO』  【製品仕様】イメージセンサー：200万画素CMOSセンサー前/後レンズ ：広角150°/ F1.8有効画像数：1920(H)x1080(V)録画サイズ／フレームレート