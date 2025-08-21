香川大学 香川大学の教員が県内各地に出向いて、地域の人たちの学びを支援する「サテライトセミナー」が2025年9月、三豊市と東かがわ市で開催されます。 9月3日は三豊市役所で、北村尊義准教授（創造工学部）による「スマホのカメラで始める認知科学」が開かれます。 9月17日は東かがわ市交流プラザで、三好正明特命教授（四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構）による「サイエンスカフェ」が開かれます