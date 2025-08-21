近年の夏は、もはや「暑い」という言葉では足りないほどの猛暑が続いています。気温の上昇に伴い、炎天下での行動は熱中症のリスクを高めるだけでなく、紫外線による肌へのダメージも深刻化。こうした中、「日傘」の利用に注目が集まっています。かつて日傘は、主に女性が使うものというイメージが強くありました。しかし近年は、暑さの厳しさを背景に、その印象にも少しずつ変化が見られ、男性が日傘を手にする光景も、街中で珍し