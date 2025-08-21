８月ユーロ圏ＰＭＩ速報値、製造業、非製造業、総合の各指数が５０超の水準＝ロンドン為替 ８月のユーロ圏ＰＭＩ速報値は、製造業５０．５、非製造業５０．７、総合５１．１といずれも景気判断分岐点５０を上回る水準だった。多少の強弱感はあるものの比較的良好な景況感と捉えてよさそうだ。ユーロ相場は、フランス、ドイツのＰＭＩ発表後にすでに買われており、足元では高値付近で推移している。 EUR/