ドル円１４７．６０付近に高止まり、ユーロ円などクロス円堅調＝ロンドン為替 ロンドン序盤は円売りが優勢。ドル円は147.64レベルに高値を更新。足元でも147.60近辺と高止まりしている。ユーロ円やポンド円などのクロス円が堅調で、ユーロ円は一時172.08レベル、ポンド円は198.63レベルまで本日の高値を伸ばしている。一連の欧州ＰＭＩ速報値が予想を上回る結果だったことがユーロ買いに作用している