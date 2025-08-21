韓国政府は１９８０年代半ば以降頻繁に発生した米国との通商摩擦を根本的に解決するため、２００７年に韓米自由貿易協定（ＦＴＡ）を妥結し、曲折の末に２０１２年から発効した。米国産の輸入にともなう韓国の農畜産業への影響を甘受しても経済的波及効果が大きい製造業の成長基盤を強化するための苦肉の策だった。２０１７年に第１次トランプ政権が改正を要求し２０１８年に再協議を妥結した。その結果、自動車と部品の対米輸出は