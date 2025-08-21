【モデルプレス＝2025/08/21】日向坂46の小西夏菜実が8月20日、公式ブログを更新。美しい脚が際立つユニバーサル・スタジオ・ジャパンでのコーディネートを公開した。【写真】日向坂46小西夏菜実、USJで美脚披露◆日向坂46小西夏菜実、美しい脚際立つUSJコーディネートを披露小西は「ユニバ行ってきた！強そうじゃない？」「このスカート去年のユニバでも履いたなあ」とコメントし、USJで撮影された美しい脚が際立つコーディネート