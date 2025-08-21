気象庁によりますと台風12号の中心は、午後5時すぎに鹿児島県日置市付近に上陸しました。九州南部では、22日夕方にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重な警戒が必要です。また、奄美地方を除く鹿児島県では22日夕方にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。