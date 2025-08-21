日本高等学校野球連盟は21日、第79回国民スポーツ大会の高校野球競技・硬式の部の出場校を発表しました。出場校8校には、23日に行われる夏の甲子園決勝戦に進出した日大三（東京）と沖縄尚学（沖縄）のほか、同大会ベスト4の県岐阜商（岐阜）と山梨学院（山梨）が選ばれました。その他、仙台育英（宮城）、高川学園（山口）、尽誠学園（香川）に加え、開催地・滋賀からは甲子園初出場で1勝をあげた綾羽が出場します。加えて補欠校2