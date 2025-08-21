能登半島地震による液状化対策工事について、新潟市は、住民のサポートなどを行う「街区液状化対策室」を設置しました。新潟市は能登半島地震によって液状化被害を受けた地域について、「街区」単位で対策を行うこととしていて、これまで対象地域に対し説明会を開いてきました。街区単位での液状化対策には、住民の費用負担や街区単位での合意が課題となっています。市は20日から、説明会の開催や相談など住民への対応を強化