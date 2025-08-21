石破茂首相、韓国の李在明大統領【ソウル共同】韓国の李在明大統領は、就任後初となる23日からの訪日と石破茂首相との会談に向け「韓日関係が互いに助け合う関係に大転換するよう望む」と表明した。両国間では歴史問題が依然「一番大きな」懸案だとした上で、従軍慰安婦問題の解決に関する合意など、過去の政権が日本と交わした約束は継承する考えを示した。一部日本メディアとのインタビューの内容を、大統領府が21日公表した。