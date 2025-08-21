酷暑の夢洲に、救世主。サントリーが8月21日〜24日の日中、大阪・関西万博の会場 夢洲で、天然水でつくった“かちわり氷”を無料で配布している。「冷たくて気持ちいい〜」あっという間に1回あたりの定員100人が列を作った〈2025年8月21日 14時02分撮影 大阪市此花区・夢洲〉会場内の海に面したウォータープラザでは会期中の毎日、夜の水上ショー「アオと夜の虹のパレード」と昼間の水上ショー「水と空気のシンフォニー」（