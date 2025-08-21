巨人は、２２日のＤｅＮＡ戦以降、東京ドームと地方球場で開催する主催試合で、スターティングメンバーが試合前にスタンドへ投げ入れるサインボールを特別デザインにすると発表した。シーズン終盤戦に臨むチームが「一戦必勝」の姿勢でファンに勝利と歓喜を届けたいという想いを込め、サインボールに長嶋茂雄終身名誉監督の名言「勝つ！勝つ！勝つ！」をあしらった。勝利時にヒーロー選手が投げ入れるボールも同様。２０２５