LINEヤフーは、コミュニケーションアプリ・LINEにおいて、新たにAIのキャラクターと対話できるトークサービス「AI Friends」の提供を開始した。 （関連：【画像あり】AIのキャラクターと対話できるLINEのトークサービス「AI Friends」） 「AI Friends」とは、AIで生成されたキャラクターと日常会話や様々なテーマについて話すことができるサービス。キャ