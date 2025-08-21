◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（２１日・神宮）巨人は２１日、ヤクルト戦のスタメンを発表した。先発マウンドは田中将大投手。日米通算１９９勝目を目指す右腕が岸田行倫捕手とバッテリーを組む。若林楽人外野手が「８番・左翼」で３試合ぶりにスタメン出場。２１打席連続安打なしと苦しんでいるトレイ・キャベッジ外野手が後半戦初めて先発から外れた。前日２０日の同戦で途中交代していたリチャード内野手は「