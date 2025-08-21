今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、２２日に予定されているパウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の講演を見極めたいとして積極的な売買は手控えられそうだ。予想レンジは１ドル＝１４７円２０銭～１４７円９０銭。 ２１日から始まる米カンザスシティー連銀主催の経済シンポジウム（ジャクソンホール会議）では、パウエルＦＲＢ議長が利下げ再開を示唆するかどうかが最大の注目点とな