きょう（２１日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比２７８円安の４万２６１０円と３日続落。ジェットコースター相場が続いているが、日本時間であすの夜１１時に予定されているパウエルＦＲＢ議長の講演を前に、機関投資家は下手に動くと罰金でも取られそうな雰囲気ではある。きょうはプライム市場の売買代金も４兆円そこそこにとどまった。しかし、個人投資家を中心とした個別株物色は相変わらず活発であ