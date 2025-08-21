約２か月間のイギリス遠征を終えた岩田望来騎手＝栗東・フリー＝は帰国初週となる今週末、新潟で計１６鞍に騎乗する。８月２３日は１１鞍。新潟２Ｒはメリザンド（牝３歳、美浦・小手川準厩舎、父サトノダイヤモンド）の手綱を執る。帰国初戦で勝利となるか注目だ。ＢＳＮ賞・リステッドは平安Ｓ３着のレヴォントゥレット（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ロードカナロア）とコンビを組む。２４日は５鞍を予定しており、新潟