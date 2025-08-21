愛知県の最低賃金が63円引き上がり、1時間当たり1140円となる見通しで引き上げ額は過去最大となります。 【写真を見る】愛知の最低賃金 1140円で過去最大の63円引き上げへ 答申書を提出し異議なければ10月18日から適用 愛知県の最低賃金を決める審議会は、きょう午前、県内の最低賃金を1時間当たり1140円とするよう答申書をまとめ、愛知労働局長に提出しました。現在の愛知県の最低賃金は1077円で、今回の63円の引き上げは過去最