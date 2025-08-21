「全国高校野球選手権・準決勝、沖縄尚学５-４山梨学院」（２１日、甲子園球場）沖縄尚学が逆転で山梨学院を下し、夏は初の決勝進出を決めた。２３日、日大三と決勝を戦う。甲子園では２０１０年センバツ決勝以来となる東京代表ＶＳ沖縄代表の顔合わせとなった。球場では沖縄出身のお笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢が生観戦。勝利に「やったー！勝ったー！」と歓喜した。沖縄尚学ベンチのすぐ近くの席だったようで「比嘉