大相撲力士を対象とした日本相撲協会の健康診断が２１日、東京・両国国技館で行われ、関脇大栄翔（３１）＝追手風＝が復活に意欲を示した。７月の名古屋場所は「右腓腹筋断裂」のため休場。夏場所で１０勝し大関昇進の起点をつくったが、これで７場所守った三役から平幕に番付を下げることが確実となった。自身初の休場。場所をテレビ観戦し「自分が部屋にいて不思議な感じ。もっと頑張りたいと思った」と複雑な心境を明かし