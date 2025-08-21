20日夜、兵庫・神戸市のマンションで、住人の女性が男に刃物のようなもので刺され死亡した事件。犯人とみられる男は、犯行直前に帰宅した女性の後をつけ、オートロックをすり抜けていたことが分かりました。事件発生の知らせは、このマンションに住む女性から寄せられた110番通報でした。悲鳴を聞いて通報した女性は、1階のエントランスにあるモニター越しに、エレベーターの中でナイフのようなものを持った男が女性を羽交い締めに