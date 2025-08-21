平和学習を広めるため、修学旅行で広島を訪れる学校を増やそうという取り組みが広島市で開かれています。「平和学習を考える教師の集い」には、関東の公立学校の教員など３０人あまりが参加しました。この取り組みは、修学旅行で広島を訪れてもらい、平和学習を取り入れる学校を増やす狙いがあります。２１日は被爆者の体験を聞いたほか、修学旅行で広島を訪れた際の学ぶべきポイントを話し合いました。■東京から参加「自分が