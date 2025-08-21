加賀野菜のひとつでホクホクの食感が人気のサツマイモ「五郎島金時」が初出荷されました。金沢市五郎島町の畑では厳しい暑さの中、生産者が機械を使って五郎島金時を掘り起こしていました。JA金沢市によりますと、生産する農家は2024年より1戸減り33戸となりましたが、2026年5月までに例年並みの1900トンの出荷を見込んでいるということです。JA金沢市 五郎島さつまいも部会・部会長 藤村幸司さん「まだちょっと暑いけど秋の味覚が