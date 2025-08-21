経営リスクのある会社を見抜くには、どんなことに注意すればいいか。LINE執行役員などを務め、個人投資家でもある田端信太郎さんは「家族経営をしている企業には注意したほうがいい。親が子に事業承継をしたパターン、兄弟で経営しているパターン、夫婦で経営しているパターンなどがあるが、どれも異なるリスクを抱えている場合がある。そのなかでも特にリスクがあるのは『父親が娘に社長を継がせる』パターンだ」という――。（第