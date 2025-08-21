女優でプロキックボクサーの顔も持つ宮原華音(29)が20日、自身のインスタグラムを更新。インドネシアのジャカルタを訪問したことを報告した。 【写真】お似合いです！スタイル際立つ民族衣装 「フマキラーさんのお仕事で行った ジャカルタのことについて取材していただきました 街の印象など…たくさんお話させていただきました」と投稿。「取材を通してもっとインドネシアを知りたいと思ったので、ま