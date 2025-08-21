香川県立図書館 香川県立図書館は、2025年9月2日から企画展示「鉱物と結晶」を開催します。 地球が何千万年の時間をかけて磨いたさまざまな鉱物・結晶の色彩や構造を見て触れることができます。 監修は香川大学教育学部の吉澤樹理准教授で、教育学部コミュニケーション論2025の学生が協力しています。 会期は9月28日までで入館料は無料。来場者アンケートに答えると素敵なプレゼントがあるということです