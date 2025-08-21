8月21日から長野県軽井沢町で夏の静養に入られた上皇ご夫妻。軽井沢は、お二人が出会われた場所であり、ご家族の夏の思い出がたくさん詰まった場所でもある。今回は、上皇さまが天皇に即位した翌年の平成2年、ご一家で過ごした軽井沢でのご静養の様子を取材した平成2（1990）年9月1日放送「皇室ご一家」（第584回天皇ご一家の夏休み）を振り返る。なお、本記事は当時のナレーションをそのまま記載。上皇ご夫妻はそれぞれ「天皇陛