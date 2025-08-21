日本を訪れた観光客を無許可で自家用車に乗せ、金を受け取るいわゆる「白タク行為」を行ったとして、中国籍の男性が警視庁に書類送検されました。書類送検されたのは、千葉県四街道市に住む中国籍の男性（32）で、今年6月、カナダから来た観光客5人を無許可で自家用車に乗せて東京・中央区のホテルから羽田空港まで送り、代金として4600円を受け取った疑いがもたれています。警視庁によりますと、男性は富士山などを3日間観光する