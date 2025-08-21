台風12号が接近している鹿児島・枕崎市から、鹿児島テレビ・民辻弘平アナウンサーが中継でお伝えします。こちらは台風12号の中心からはやや離れていますが、大雨洪水警報が発令されています。そして、海は灰色に濁っていて、ゴーっという大きな音を立てながら波がうねっています。また、雨風ともに大変強い状況です。現場に向かう前、大雨で前が見えにくくなったり、くぼみにたまった水が車で巻き上げられるなど、恐怖を感じる場面