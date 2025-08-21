台湾は、中国の軍事的圧力が強まる中、防衛予算の大幅な増額を発表しました。台湾の内閣にあたる行政院は21日、2026年度の予算を発表し、防衛費は2025年度に比べて22.9％増の約312億ドルとなりました。これは台湾のGDP（域内総生産）の3.32％で、アメリカのトランプ政権が台湾に対し防衛費の増額を求めていたほか、頼清徳総統は防衛費をGDP比3％以上にする方針を示していました。台湾メディアは、2026年度防衛予算には新型戦闘機の