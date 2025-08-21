21日（木）、横須賀スタジアムでのイースタン・リーグ、対西武戦。DeNAの先発投手は武田陸玖、対する西武の先発投手は上田大河。1回表、先発の武田は松原聖弥・セデーニョの安打で二死一・二塁のピンチを招くも、中村剛也を空三振に抑え無失点で切り抜けた。武田は2回30球、2安打、2奪三振、無失点で降板。3回表からは2番手の金渕光希が上がる。柘植世那、佐藤太陽、松原聖弥を三者凡退に打ち取った。6回裏、神里和毅、代