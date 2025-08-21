加藤茶（82）の妻でタレントの加藤綾菜（37）が21日、自身のインスタグラムを更新。夫妻のウエディングショットを公開した。加藤は、タキシードを着た茶と純白のウエディングドレス姿の自身が寄り添う写真をアップ。結婚情報誌「ゼクシィ」10月号に夫妻で登場しており、その際のオフショットという。「結婚15年目を迎えた2人が誓いを新たにする『バウリニューアル』をあげさせて頂き、82歳と37歳の大人なウエディングを撮影しまし