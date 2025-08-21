?フィギュアスケート界のレジェンド?荒川静香（４３）と高橋大輔（３９）が２１日、生バラエティー番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）で共演した。荒川は高橋について「マネジャー経由で連絡するのが面倒くさい」という。木曜レギュラーである高橋の連絡無精は、かねて番組でも話題になっていたが、スケート仲間ら周囲の人たちは本当に困っているようだ。「ＬＩＮＥとかしても最初は既読になって折り返さないってことは日常茶飯事