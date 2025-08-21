俳優古田新太（59）が20日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）にゲスト出演。自分が天才ではないと気づいたきっかけを明かした。お笑いコンビ、オードリーの若林正恭（46）から、演技を始めた頃から「俺、センスあるな」と思っていたか聞かれると、古田は「20代の時は天才だと思っていた」と回答。「飲みに行けば『ジーニアス』って言ってた」と続けた。だが大竹しのぶ（68）、白石加代子（83）と共演し