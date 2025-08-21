パドレスは２０日（日本時間２１日）、本拠地サンディエゴでのジャイアンツ戦に８―１で快勝。同地区の首位を走るドジャースが敗れたため、再び１ゲーム差に詰め寄った。２２日（同２３日）からは同じペトコ・パークにドジャースを迎えて今季最後の直接対決３連戦に臨むが、前日１９日（同２０日）の試合中に起きた?制圧劇?が波紋を広げている。４点リードの８回に子供がグラウンド内に侵入し、試合は中断。右翼を守るタティ