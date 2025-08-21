ＦＣ２創業者の高橋理洋氏が２１日、執行猶予付きの判決が出たことに言及した。高橋氏は２０１３年に管理するサーバーにわいせつな動画データを保存し、不特定多数に提供するなどしたわいせつ電磁的記録媒体陳列などの罪に問われ、京都地裁はこの日、懲役３年、執行猶予５年（求刑懲役３年）の判決を言い渡した。昨年帰国した際に逮捕されて以降、公判中もＳＮＳの発信を途絶えていたが、この日、約１０か月ぶりにＸを更新