女子ゴルフの渋野日向子（２６＝サントリー）が、米ツアー「ＣＰＫＣ女子オープン」（２１日開幕、カナダ・ミシサガＧ＆ＣＣ）へ向けて試合を中継するＷＯＷＯＷのインタビューで意気込みを語った。今季の５大メジャーが終了し終盤戦へと突入していく中、渋野はポイントランキングは９３位と８０位以内のシード圏外となっており、１０月からのアジアシリーズにも出られる保証がない位置だ。今後の戦いに向けて「本当にここか